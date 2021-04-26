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Львов вышел из "красной" зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной " зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом в регионе ослабили карантин. В "желтой" зоне разрешено:

  • работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение - заказы "на вынос" и доставки);
  • проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв.м;
  • проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);
  • работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);
  • перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв.м., в бассейнах - максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Мэр Львова Андрей Садовый на своем Telegram-канале писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Раньше Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".

Напомним, в Украине обнаружили резкий спад новых случаев коронавируса - за сутки 5062 новых заражения.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

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