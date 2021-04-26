Львов вышел из "красной" зоны карантина

Львовская область, в том числе и Львов, с сегодняшнего дня не в "красной " зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом в регионе ослабили карантин. В "желтой" зоне разрешено:
Мэр Львова Андрей Садовый на своем Telegram-канале писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина.
Раньше Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".
Напомним, в Украине обнаружили резкий спад новых случаев коронавируса - за сутки 5062 новых заражения.
Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.