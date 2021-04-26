Львов вышел из "красной" зоны карантина

Мэр Львова Андрей Садовый на своем Telegram-канале писал, что сегодня соберется городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по ослаблению карантина.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.