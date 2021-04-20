МОЗ очікує поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 квітня

Міністерство охорони здоров'я України очікує на нову поставку вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Партію вакцин AstraZeneca можуть доставити в Україну вже в четвер, 22 квітня.

"У нас найближчими днями, от вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи (COVAX - ред.). Це 367 тисяч доз", - повідомив він.

За словами Ляшка, МОЗ має намір використовувати всі отримані в рамках COVAX вакцині за 2-3 дні.

"Ми хочемо її використовувати буквально за 2-3 дні, щоб показати здатності системи охорони здоров'я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", - підкреслив головний санлікар.