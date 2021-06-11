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У МОЗ не виключають вакцинації підлітків від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків.

Про це міністр сказав в ефірі "Радіо НВ".

Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди віком від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, вказано, що препарат проходив випробування на людях, старших 18 років.

"Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старше, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків, ми також (їх - ред.) будемо вакцинувати", - сказав міністр.

Нагадаємо, на початку червня Євросоюз дозволив вакцинувати від коронавірусу підлітків, віком від 12 років. Дозвіл на використання вакцини для підлітків отримала компанія Pfizer.

Вакцинувати підлітків з 12 років почали і в Ізраїлі. Щеплення будуть проводити вакциною Pfizer, попри повідомлення про легкі випадки міокардиту.

А днями дозвіл на вакцинацію підлітків дала влада Бразилії.

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