У МОЗ не виключають вакцинації підлітків від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків .

Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди віком від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, вказано, що препарат проходив випробування на людях, старших 18 років.

"Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старше, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків, ми також (їх - ред.) будемо вакцинувати", - сказав міністр.