У НАН назвали приблизну смертність від COVID в Україні
Національна академія наук України представила дані про зразкову смертності від коронавірусу в країні. Так, летальних випадків від 19 варіюються від 90 до 110 тисяч.
Про це повідомляє прес-служба НАН.
Вчені відзначають, що такі дані взяті виходячи з оновлених даних про смертність від COVID від Міністерства юстиції України.
"Якщо припустити, що коефіцієнт недооцінки поступово знижувався в міру переходу першої хвилі епідемії в другу, можна отримати приблизний діапазон смертності, пов'язаний з пандемією (мова йде про врахованої смертності від коронавірусу, неврахованої смертності і смертності, пов'язаної з обмеженістю доступу до лікарень), в 90-110 тисяч на сьогодні. Ця оцінка, ймовірно, буде коригуватися в світлі повних демографічних даних", - зазначили в НАН.
Відзначимо, також в НАН відзначали, що реальна летальність від коронавірусу в Україні в 2020 році була майже втричі більшою, ніж ті дані, які оприлюднило в статистиці Міністерство охорони здоров'я.
Також РБК-Україна писало, що вчені прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 наступного тижня.
Нагадаємо, станом на 13 травня, за даними МОЗ, в Україні зафіксували 47 333 летальних випадки з початку пандемії.