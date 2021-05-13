У НАН назвали приблизну смертність від COVID в Україні

Національна академія наук України представила дані про зразкову смертності від коронавірусу в країні. Так, летальних випадків від 19 варіюються від 90 до 110 тисяч.

Вчені відзначають, що такі дані взяті виходячи з оновлених даних про смертність від COVID від Міністерства юстиції України.

"Якщо припустити, що коефіцієнт недооцінки поступово знижувався в міру переходу першої хвилі епідемії в другу, можна отримати приблизний діапазон смертності, пов'язаний з пандемією (мова йде про врахованої смертності від коронавірусу, неврахованої смертності і смертності, пов'язаної з обмеженістю доступу до лікарень), в 90-110 тисяч на сьогодні. Ця оцінка, ймовірно, буде коригуватися в світлі повних демографічних даних", - зазначили в НАН.

Відзначимо, також в НАН відзначали, що реальна летальність від коронавірусу в Україні в 2020 році була майже втричі більшою, ніж ті дані, які оприлюднило в статистиці Міністерство охорони здоров'я.