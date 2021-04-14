В НАН розповіли, в яких регіонах України частіше виявляли британський штам COVID-19

В Україні найчастіше випадки розповсюдження британського штаму коронавіруса фіксували в західних областях. Усього в лютому було підтверджено 211 випадків інфікування британським штамом COVID-19.
Всього в лютому в Україні провели секвенування 306 позитивних зразків коронавірусу.
"Дані за секвенованими зразками вірусу показали, що в лютому 2/3 всіх зразків виявилися британським штамом B. 1.1.7. Найбільш ураженими цим штамом вірусу були західні області та Київ", - заявили в НАН.
Згідно з даними вчених, найбільше випадків британського штаму виявили в Закарпатській області - 61.
Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській і Тернопільській областях зафіксували поширення південно-африканського штаму коронавірусу.
Також повідомлялося, що в Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу.
Зазначимо, вчені НАН заявили, що в Україні пройшов пік захворюваності коронавірусом. Зараз спостерігається зниження кількості нових випадків COVID-19.