В НАН рассказали, в каких регионах Украины чаще выявляли британский штамм COVID-19

В Украине чаще всего случаи распространения британского штамма коронавируса фиксировали в западных областях. Всего в феврале было подтверждено 211 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.
Всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.
"Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев", - заявили в НАН.
Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области - 61.
Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской и Тернопольской областях зафиксировали распространение южно-африканского штамма коронавируса.
Также сообщалось, что в Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса.
Отметим, ученые НАН заявили, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Сейчас наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19.