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В НАН рассказали, в каких регионах Украины чаще выявляли британский штамм COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине чаще всего случаи распространения британского штамма коронавируса фиксировали в западных областях. Всего в феврале было подтверждено 211 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.

"Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев", - заявили в НАН.

Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области - 61.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской и Тернопольской областях зафиксировали распространение южно-африканского штамма коронавируса.

Также сообщалось, что в Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса.

Отметим, ученые НАН заявили, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Сейчас наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19.

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Новости Украины НАН УкраиныCOVID-19Коронавирус
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