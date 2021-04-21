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В НАН спрогнозували кількість в Україні нових випадків COVID у найближчі тижні

Автор: Андрій Василюк

Середня кількість нових випадків COVID-19 протягом тижня 21 - 27 квітня може досягнути позначки в 10529 (за моделлю Prophet) і 12369 (за моделлю SEIR-U), а протягом 28 квітня - 4 травня - 11122 випадків. Наразі середня кількість нових виявлень - 12743 осіб на день.

Такий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні оприлюднила НАН України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10529 (Prophet) і 12369 (SEIR-U) протягом тижня 21-27 квітня 2021 року та 11122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня - 4 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

В НАН України також спрогнозували, що смертність від COVID повинна піти на спад найближчими днями.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - підтвердили 12 162 нових зараження. При цьому підтвердили 429 летальних випадків. Максимальне число смертей на добу в Україні було зафіксовано 7 квітня-481. З початку пандемії померли вже 40 796 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що цього року в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що найважча ситуація з коронавірусом зараз в Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Водночас голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомляв, що вже потрібно готуватися до четвертої хвилі коронавірусу. За його словами, вона може бути більш загрозливою.

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