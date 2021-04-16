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У всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу. Такі дані з'явилися за результатами секвенування.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

"Ми бачимо за результатами захворюваності. Оскільки у "британського" штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах", - заявив він.

Міністр додав, що "британську" мутацію вже можна назвати домашнім штамом.

"Його можна назвати домашнім штамом, тому що якщо людина захворіла, то і сім'я хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров'я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку", - додав він.

Ляшко також зазначив, що в Україні зафіксована циркуляція "південноафриканського" штаму коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Крім того, у Полтавській і Тернопільській областях зафіксували поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу.

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Новини України Віктор ЛяшкоКоронавірус
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