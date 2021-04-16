У всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу

"Ми бачимо за результатами захворюваності. Оскільки у "британського" штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах", - заявив він.

Міністр додав, що "британську" мутацію вже можна назвати домашнім штамом.

"Його можна назвати домашнім штамом, тому що якщо людина захворіла, то і сім'я хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров'я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку", - додав він.

Ляшко також зазначив, що в Україні зафіксована циркуляція "південноафриканського" штаму коронавірусу.