У всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу. Такі дані з'явилися за результатами секвенування.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".
"Ми бачимо за результатами захворюваності. Оскільки у "британського" штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах", - заявив він.
Міністр додав, що "британську" мутацію вже можна назвати домашнім штамом.
"Його можна назвати домашнім штамом, тому що якщо людина захворіла, то і сім'я хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров'я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку", - додав він.
Ляшко також зазначив, що в Україні зафіксована циркуляція "південноафриканського" штаму коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.
Крім того, у Полтавській і Тернопільській областях зафіксували поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу.
Також повідомлялося, що в Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу.