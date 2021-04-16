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Во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

Во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса. Такие данные появились по результатам секвенирования.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

"Мы видим по результатам заболеваемости. Поскольку у "британского" штамма значительно меньшее время инкубационного периода, и он значительно быстрее распространяется в организованных коллективах", - заявил он.

Министр добавил, что "британскую" мутацию уже можно назвать домашним штаммом.

"Его можно назвать домашним штаммом, потому что если человек заболел, то и семья также болеет. И это приводит к нагрузкам на систему здравоохранения, потому что часто с семьями живут и старики", - добавил он.

Ляшко также отметил, что в Украине зафиксирована циркуляция "южноафриканского" штамма коронавируса.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Полтавской и Тернопольской областях зафиксировали распространение "южноафриканского" штамма коронавируса.

Также сообщалось, что в Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса.

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