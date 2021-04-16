Во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса

"Мы видим по результатам заболеваемости. Поскольку у "британского" штамма значительно меньшее время инкубационного периода, и он значительно быстрее распространяется в организованных коллективах", - заявил он.

Министр добавил, что "британскую" мутацию уже можно назвать домашним штаммом.

"Его можно назвать домашним штаммом, потому что если человек заболел, то и семья также болеет. И это приводит к нагрузкам на систему здравоохранения, потому что часто с семьями живут и старики", - добавил он.

Ляшко также отметил, что в Украине зафиксирована циркуляция "южноафриканского" штамма коронавируса.