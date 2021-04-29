В Одеській області заборонили випускні вечори в школах

Попри вихід Одеської області з "червоної" зони карантину , у школах заборонили проводити для учнів випускні вечори з глядачами. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

За його словами, робота освітніх установ триває в умовах карантину. Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.

"Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах", - написав Лончак.

Він зазначив, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.