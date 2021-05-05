У жодному регіоні України більше не перевищено показник COVID-госпіталізацій

В Україні продовжує поліпшуватися ситуація з коронавірусом . Станом на 5 травня в країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Так, в порівнянні з попередньою добою, ситуація прийшла в норму відразу в шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській.

В цілому в Україні лише в п'яти регіонах перевищена норма хоча б по одному показнику. У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Черкаській областях перевищено показники за коефіцієнтом виявлення випадків COVID.