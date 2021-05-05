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У жодному регіоні України більше не перевищено показник COVID-госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні продовжує поліпшуватися ситуація з коронавірусом. Станом на 5 травня в країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в порівнянні з попередньою добою, ситуація прийшла в норму відразу в шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській.

В цілому в Україні лише в п'яти регіонах перевищена норма хоча б по одному показнику. У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Черкаській областях перевищено показники за коефіцієнтом виявлення випадків COVID.

Також відсьогодні офіційно вийшла з "червоної" зони карантину Житомирська область. "Червоними" ще залишаються шість областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. В "помаранчевої" зоні 8 регіонів, а в "жовтій" - 10 областей і Київ.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що скоро з "червоної" зони карантину можуть вийти ще чотири області - Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська.

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