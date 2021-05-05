Ни в одном регионе Украины больше не превышен показатель COVID-госпитализаций

В Украине продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом . По состоянию на 5 мая в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, ситуация пришла в норму сразу в шести областях - Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской.

В целом в Украине лишь в пяти регионах превышена норма хотя бы по одному показателю. В Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях превышены показатели по коэффициенту выявления случаев COVID.