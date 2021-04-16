Pfizer вже в Україні. Як транспортуватимуть вакцину, і хто її отримає

Перша партія американської вакцини Pfizer від коронавірусу вже прибула до України. Препарат з торговою назвою Comirnaty буде використовуватись для вакцинації літніх українців.
РБК-Україна зібрало головні заяви з брифінгу головного санітарного лікаря Віктора Ляшко в ефірі "Україна 24".
У рамках першої партії прибули 117 000 доз вакцини Pfizer. Найближчим часом очікується поставка ще 950 000 доз в рамках глобальної ініціативи COVAX. Загалом Україна розраховує на мінімум 8 млн доз вакцин різних виробників за цим механізмом.
117 000 доз вакцини з аеропорту їдуть на митно-ліцензійний склад, де розмитнюються і після цього будуть доставлені логістичній компанії. Вона законтрактована проектом "Безпечні ліки" за підтримки USAID та розвозитиме вакцину по Україні.
Завтра, 17 квітня, 29 500 доз роз'їдуться по всіх обласних центрах. І вже 18 квітня почнуться перші щеплення в Київській області, а з 19 - по всій країні.
Ці 29 500 вакцин будуть розвезені по 1 170 доз в кожну область. Бо саме з такою кількістю доз контейнерами випускає виробник. Вакцина знаходиться в багатодозових флаконах - по шість доз в одному флаконі.
117 000 доз не будуть одразу використані для першого щеплення. Буде використано 50% для першого щеплення, після цього через 25 днів буде повторна вакцинація.
Перші щеплення вакциною Pfizer розпочнуться в будинках престарілих - вакцинуватимуть мешканців і персонал. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників.
Логістична компанія щотижня доставлятиме вакцину з центрального складу в Києві, де вони зберігатимуться в морозильному обладнанні при температурі від -60 до -80.
На обласних складах заморожені вакцини будуть зберігатися в термоконтейнерах з сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60.
З регіональних складів партії розморожену вакцину будуть забирати працівники мобільних бригад, і перевозити в термоконтейнерах з температурним режимом від +2 до + 8 до місць проведення щеплення.
Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають переконатися, що зафіксовано час і дату розморожування вакцини. Мобільна бригада має використовувати отриману партію вакцини протягом 120 годин з моменту розморожування.
Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі, яка забезпечує підтримання температури нижче -60 - до 30 днів з моменту доставки за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.
Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:
Термін зберігання після розведення вакцини від +2 до +25 - 6 годин.