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Поліцейських в Києві почали вакцинувати від коронавірусу другою дозою

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Субота 15 травня 2021 15:46
Поліцейських в Києві почали вакцинувати від коронавірусу другою дозою Фото: вакцинацію повністю пройшов Андрій Крищенко (npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Києві розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення роблять вакциною китайського виробництва CoronaVac.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Так, другу дозу вакцини отримали 2300 поліцейських столиці.

"Поліцейські цілодобово перебувають у контакті з людьми і чудово розуміють, що вони - у зоні підвищеного ризику. Тому, як тільки ми отримали вакцину, відразу розпочали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшли ревакцинацію", - наголосив Крищенко.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що перші 200 правоохоронців вакцинувалися від коронавіруса китайським препаратом CoronaVac. Щеплення отримали співробітники столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни",

Інтервал між введенням CoronaVac становить 28 днів. Тобто сьогодні спливає рівно цей термін.

Раніше в МОЗ називали дати початку вакцинації другою дозою.

Станом на ранок 15 травня, 13 661 людина із понад 900 тисяч щеплених завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози.

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