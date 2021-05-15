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Вакцинація другою дозою: за добу щеплення отримали ще 5 тисяч українців

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Субота 15 травня 2021 09:16
Вакцинація другою дозою: за добу щеплення отримали ще 5 тисяч українців Фото: щеплення другою дозою всього отримали понад 13 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні набирає обертів вакцинація другою дозою. За минулу добу зробили 5303 щеплень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього 23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу. Ситуація по регіонах:

  • Київ - 1 652 щеплення;
  • Вінницька область - 894 щеплення;
  • Волинська область - 742 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 1 817 щеплень;
  • Донецька область - 1 174 щеплення;
  • Житомирська область - 926 щеплень;
  • Закарпатська - 1 085 щеплень;
  • Запорізька область - 1 021 щеплення;
  • Івано-Франківська область - 1 378 щеплень;
  • Київська область - 678 щеплень;
  • Кіровоградська область - 488 щеплень;
  • Луганська область - 593 щеплення;
  • Львівська область - 2 026 щеплень;
  • Миколаївська область - 617 щеплень;
  • Одеська область - 1 364 щеплення;
  • Полтавська область - 1 512 щеплень;
  • Рівненська область - 874 щеплення;
  • Сумська область - 339 щеплень;
  • Тернопільська область - 688 щеплень;
  • Харківська область - 620 щеплень;
  • Херсонська область - 511 щеплень;
  • Хмельницька область - 1 038 щеплень;
  • Черкаська область - 417 щеплень;
  • Чернівецька область - 590 щеплень;
  • Чернігівська область - 594 щеплення.

Всього з початку вакцинації в Україні 936 499 людей отримали щеплення, з них 13 661 людина завершила вакцинацію (отримала дві дози).

РБК-Україна писало, що для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз.

Нагадаємо, на вакцинацію від COVID в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія".

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