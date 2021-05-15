Вакцинація другою дозою: за добу щеплення отримали ще 5 тисяч українців
Фото: щеплення другою дозою всього отримали понад 13 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні набирає обертів вакцинація другою дозою. За минулу добу зробили 5303 щеплень.
Всього 23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу. Ситуація по регіонах:
- Київ - 1 652 щеплення;
- Вінницька область - 894 щеплення;
- Волинська область - 742 щеплення;
- Дніпропетровська область - 1 817 щеплень;
- Донецька область - 1 174 щеплення;
- Житомирська область - 926 щеплень;
- Закарпатська - 1 085 щеплень;
- Запорізька область - 1 021 щеплення;
- Івано-Франківська область - 1 378 щеплень;
- Київська область - 678 щеплень;
- Кіровоградська область - 488 щеплень;
- Луганська область - 593 щеплення;
- Львівська область - 2 026 щеплень;
- Миколаївська область - 617 щеплень;
- Одеська область - 1 364 щеплення;
- Полтавська область - 1 512 щеплень;
- Рівненська область - 874 щеплення;
- Сумська область - 339 щеплень;
- Тернопільська область - 688 щеплень;
- Харківська область - 620 щеплень;
- Херсонська область - 511 щеплень;
- Хмельницька область - 1 038 щеплень;
- Черкаська область - 417 щеплень;
- Чернівецька область - 590 щеплень;
- Чернігівська область - 594 щеплення.
Всього з початку вакцинації в Україні 936 499 людей отримали щеплення, з них 13 661 людина завершила вакцинацію (отримала дві дози).
РБК-Україна писало, що для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз.
Нагадаємо, на вакцинацію від COVID в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія".