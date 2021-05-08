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Повністю завершили вакцинацію від коронавіруса майже 450 українців

Автор: РБК-Україна

В Україні завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, 446 людей. Першу дозу з початку вакцинації у лютому вкололи 857 798 людям.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що за минулу добу першу дозу вакцини отримали ще 36 046 людей.

Найбільше щеплень зробили у Києві - 5 032. Також серед лідерів Дніпропетровська область - 3 574, Львівська область - 3 215, Київська область - 2 662.

Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.

Найменше щеплень вчора зробили у Харківській області - лише 198.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Лішко розповів, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавіруса. Він назвав терміни по кожній із вакцин.

Нагадаємо, в Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищено показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

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