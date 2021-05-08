Повністю завершили вакцинацію від коронавіруса майже 450 українців

В Україні завершили вакцинацію , тобто отримали дві дози вакцини, 446 людей. Першу дозу з початку вакцинації у лютому вкололи 857 798 людям.

Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.

Він повідомив, що за минулу добу першу дозу вакцини отримали ще 36 046 людей.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Лішко розповів, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавіруса. Він назвав терміни по кожній із вакцин.

Нагадаємо, в Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищено показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.