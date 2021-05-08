Полностью завершили вакцинацию от коронавируса почти 450 украинцев

В Украине завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 446 человек. Первую дозу с начала вакцинации в феврале вкололи 857 798 людям.
Он сообщил, что за минувшие сутки первую дозу вакцины получили еще 36 046 людей.
Больше всего прививок сделали в Киеве - 5 032. Также среди лидеров Днепропетровская область - 3 574, Львовская область - 3 215, Киевская область - 2 662.
По состоянию на 7 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.
Меньше прививок вчера сделали в Харьковской области - только 198.
Ранее главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса. Он назвал сроки по каждой из вакцин.
Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая только в двух областях превышены показатели по коронавирус. Так, в Донецкой и Черкасской областях чуть выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.