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В Полтавській області заявили про можливий вихід з "червоної" зони

Новость на русском → Полтавська область, Четвер 29 квітня 2021 10:48
В Полтавській області заявили про можливий вихід з "червоної" зони Фото: Полтавська область може вийти з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Полтавська область має всі шанси незабаром вийти з червоної зони. Епідеміологічні показники в регіоні покращилися.

Про це у Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Полтавщина має всі шанси незабаром вийти з червоної зони. Запроваджений урядом адаптивний карантин - інструмент, який дає змогу ефективно стримати й локалізувати поширення коронавірусної інфекції", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що на початку квітня, коли в деяких громадах були посилені карантинні заходи, рівень госпіталізації в області сягав 80 на 100 тис. населення. Зараз - 58,2 на 100 тис. населення, тобто динаміка рівня госпіталізації зменшилася на 27%.

"Також протягом останнього тижня завантаженість ліжок зменшилася до 44,7%. Ці показники перебувають у межах норми, водночас коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо підвищений - 21,7% (норма - менш як 20%)", - зазначив голова ОДА.

Він додав, що поліпшилася й динаміка виявлених випадків запалення легень: якщо нещодавно фіксували по 200 пневмоній за добу, наразі - 130.

"Усе це вказує на зменшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19", - констатував Синєгубов.

Він також закликав мешканців регіону напередодні свят пам’ятати про карантинні заходи. "Від цього залежить те, як швидко ми знову почнемо їздити в транспорті, відвідувати кафе й кінотеатри", - написав голова Полтавської ОДА.

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, Київ виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Крім того, місцева влада Києва повідомила, що місто з 1 травня послаблює карантин і скасовує спецперепустки для проїзду в транспорті.

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