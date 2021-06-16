У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації

У Донецькій області відкрили третій центр масової вакцинації від коронавірусу. Новий центр запрацював у прифронтовому Торецьку.
Про це повідомляє канал "Донбас Онлайн".
Центр відкрили на привокзальній площі міста. Отримати щеплення від коронавірусу всі охочі зможуть щодня з 8:30 до 14:00, тобто центр працюватиме не лише на вихідних.
Ще два центри в Донецькій області були відкриті минулого тижня у Краматорську та Маріуполі. У Маріуполі центр вакцинації працює на вихідних по шість годин на базі спорткомплексу "Іллічівець".
Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад півсотні центрів вакцинації від коронавірусу. А сьогодні у Київській області заявили про відкриття нових центрів.
Також РБК-Україна писало, що у Києві вирішили перенести роботу центру вакцинації з вихідних на четвер та п'ятницю. Кияни вже мають змогу записатися на щеплення у столичному МВЦ.
Крім того, у МОЗ розповіли, чи можна у центрах вакцинації отримати щеплення без прописки.