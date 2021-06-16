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В прифронтовом Торецке открыли центр вакцинации

Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области открыли третий центр массовой вакцинации от коронавируса. Новый центр заработал в прифронтовом Торецке.

Об этом сообщает канал "Донбасс Онлайн".

Центр открыли на привокзальной площади города. Получить прививку от коронавируса все желающие смогут ежедневно с 8:30 до 14:00, то есть центр будет работать не только на выходных.

Еще два центра в Донецкой области были открыты на прошлой неделе в Краматорске и Мариуполе. В Мариуполе центр вакцинации работает на выходных по шесть часов на базе спорткомплекса "Ильичевец".

Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более полусотни центров вакцинации от коронавируса. А сегодня в Киевской области заявили об открытии новых центров.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве решили перенести работу центра вакцинации с выходных на четверг и пятницу. Киевляне уже имеют возможность записаться на прививку в столичном МВЦ.

Кроме того, в Минздраве рассказали, можно ли в центрах вакцинации получить прививку без прописки.

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вакцинацияКоронавирусТорецкДонецкая область