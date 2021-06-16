В прифронтовом Торецке открыли центр вакцинации

В Донецкой области открыли третий центр массовой вакцинации от коронавируса. Новый центр заработал в прифронтовом Торецке.
Об этом сообщает канал "Донбасс Онлайн".
Центр открыли на привокзальной площади города. Получить прививку от коронавируса все желающие смогут ежедневно с 8:30 до 14:00, то есть центр будет работать не только на выходных.
Еще два центра в Донецкой области были открыты на прошлой неделе в Краматорске и Мариуполе. В Мариуполе центр вакцинации работает на выходных по шесть часов на базе спорткомплекса "Ильичевец".
Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более полусотни центров вакцинации от коронавируса. А сегодня в Киевской области заявили об открытии новых центров.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве решили перенести работу центра вакцинации с выходных на четверг и пятницу. Киевляне уже имеют возможность записаться на прививку в столичном МВЦ.
Кроме того, в Минздраве рассказали, можно ли в центрах вакцинации получить прививку без прописки.