Щепилися майже 5 тисяч українців: що відомо про перші дні роботи центрів вакцинації

За інформацією відомства, вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac. Загалом працювала 21 мобільна бригада.

"Відкриття центрів масової вакцинації за алгоритмом, розробленим міністерством, - це, перш за все, відповідальність міських голів та органів місцевого самоврядування", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що кожна область має об’єкти, де можна отримати вакцину, тому це не обов’язково мають бути великі стадіони.

Міністр додав, що коли Україна отримає велику кількість вакцини, а саме завдяки таким великим центрам вдасться щепити максимальну кількість людей, тоді можна наблизитися до перемоги над хворобою.

У МОЗ також повідомляють, що Центри масової вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні дні. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.