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У Румунії заявили про досягнення колективного імунітету проти COVID

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Бухарест, Субота 29 травня 2021 17:44
У Румунії заявили про досягнення колективного імунітету проти COVID Фото: у Румунії кажуть, що досягли колективного імунітету (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні Румунія з великою часткою ймовірності досягла колективного імунітету проти COVID. Більше половини населення вже перехворіло або пройшло вакцинацію.

Про це заявив голова Національного комітету Румунії з координації вакцинації від COVID Валеріу Георгіце, передає Agerpres.

"В даний час на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто 30-35%, навіть до 50% вакцинованих і перехворілих. Це пояснює, чому на даний момент Румунія знаходиться в сприятливій ситуації", - зазначив Георгіце.

За його словами, майже 4,3 млн осіб вакциновані принаймні однією дозою.

Нагадаємо, Мальта стала першою країною в Європейському союзі, де сформовано колективний імунітет проти COVID-19.

Зазначимо, раніше країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) досягли згоди в питанні рівного доступу до вакцин від коронавірусу. Зазначається, що це важливий фактор у боротьбі з пандемією COVID-19. До цього стало відомо, що COVAX - глобальному механізму поставок вакцин бідним країнам - загрожує дефіцит у майже 200 млн доз.

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