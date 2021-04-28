Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що минулого тижня Чернівецька, Львівська та Одеська області залишили " червону" зону карантину . Він анонсував, що найближчим часом ще декілька регіонів зможуть послабити карантин.

Про це він заявив під час засідання уряду .

Він заявив про ефективність адаптивного карантину та закликав місцеву владу посилювати обмеження у разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях.

"За минулий тиждень одразу три області залишили "червону" зону карантину... Ще декілька регіонів найближчими тижням, або навіть днями, зможуть послабити карантинні обмеження", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що у всіх областях фіксують зниження кількості нових випадків COVID-19 та госпіталізацій.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня.

Крім того, сьогодні місцева влада повідомила, що місто з 1 травня послаблює карантин і скасовує спецперепустки для проїзду в транспорті.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.