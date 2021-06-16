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Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію в наступні вихідні

Автор: Андрій Василюк

Кількість центрів вакцинації в Україні має збільшуватись, а щеплення мають здійснюватися навіть у вихідні дні. Наразі в Україні кількість охочих робити щеплення збільшується.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вакцинація населення проти COVID-19 набирає обертів. Вже працює більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні. Щодня робимо практично 50 тисяч щеплень, і будемо прискорюватися. Тому закликаю місцеву владу, зокрема і владу Києва, проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі. Нам потрібно вакцинувати якомога більше людей", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що це обумовлено постійним зростанням кількості охочих вакцинуватися.

"Згідно з соціологією, кількість тих, хто хоче та готовий вакцинуватися, постійно зростає. В Україну надходять лише безпечні та повністю перевірені вакцини, які використовують у розвинених країнах. Сьогодні ми ухвалимо рішення, яке дозволить сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру - свято.

У столиці на минулих вихідних в центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) зібралася черга в сотні людей.

Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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