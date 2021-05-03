Скільки українців перехворіли на COVID-19: дані опитування відрізняються від офіційних

Як зазначається в повідомленні, дані свідчать, що в Україні хворих COVID-19 було більше, ніж за офіційною статистикою.

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто повідомив, що на 16 квітня за офіційною статистикою перехворіли на COVID-19 приблизно 2 млн українців.

За даними опитування КМІС перехворіли 29.1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами.

"Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою", - сказав він.

Якщо прийняти до уваги, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, то хворих в Україні може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

На думку Паніотто, це не може бути пов'язано з нещирістю респондентів, оскільки вони не мають мотивації казати про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було.

"Я не знаю протоколів збору інформації про випадки COVID, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки COVID і ці дані не потрапляють до централізованої системи?" - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.