Словаччина відмовляється від "Супутника V": жителі уникають російської вакцини

За його словами, зараз на складах в Словаччині є 200 000 вакцин "Супутника V", але уряд не розглядає можливість закупівлі додаткових доз цієї вакцини.

Він уточнив, що уряд вирішив відмовитися від російської вакцини через низький інтерес.

"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би пройти вакцинацію "Супутником V", значно знизилася", - говорить глава МЗС Словаччини.

Він також послався на опитування, проведене серед жителів країни. Згідно з опитуванням, інтерес до Російської вакцини проявили від 5000 до 6000 словаків.