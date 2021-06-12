Словакия отказывается от "Спутника V": жители избегают российской вакцины

По его словам, сейчас на складах в Словакии есть 200 000 вакцин "Спутника V", но правительство не рассматривает возможность закупки дополнительных доз этой вакцины.

Он уточнил, что правительство решило отказаться от российской вакцины из-за низкого интереса.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию "Спутником V", значительно снизилось", - говорит глава МИД Словакии.

Он также сослался на опрос, проведенный среди жителей страны. Согласно опросу, интерес к российской вакцине проявили от 5000 до 6000 словаков.