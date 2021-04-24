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Зрив COVID-вакцинації в Бразилії: люди не приходять на друге щеплення

Автор: Наталья Скороход

У Бразилії Міністерство охорони здоров'я заявило про зрив вакцинації населення від коронавірусу. Це відбувається через те, що люди не приходять на друге щеплення

Про це пише Reuters.

викликала короткочасну лихоманку і ломоту в тілі. Також повідомляється, що на деяких пунктах вакцинації утворювалися довгі черги. Це також могло викликати побоювання за своє здоров'я.

При цьому на

Нагадавши, у Бразилії почали розслідування дій президента по боротьбі з коронавірусом. Там вважають, що президент робить недостатньо для боротьби з пандемією і ігнорує карантин.

Раніше повідомлялося, що Франція ввела карантин для мандрівників з Бразилії. Це сталося через новий штам коронавірусу, яких охопив Бразилію.

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