Срыв COVID-вакцинации в Бразилии: люди не приходят на вторую прививку

В Бразилии Министерство здравоохранения заявило о срыве вакцинации населения от коронавируса. Это происходит из-за того, что люди не приходят на вторую прививку
Об этом пишет Reuters.
вызывала кратковременную лихорадку и ломоту в теле. Также сообщается, что на некоторых пунктах вакцинации образовывались длинные очереди. Это также могло вызвать опасение за свое здоровье.
При этом на
Напомним, в Бразилии начали расследование действий президента по борьбе с коронавирусом. Там считают, что президент делает недостаточно для борьбы с пандемией и игнорирует карантин.
Ранее сообщалось, что Франция ввела карантин для путешественников из Бразилии. Это произошло из-за нового штамма коронавируса, которых охватил Бразилию.