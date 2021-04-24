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Срыв COVID-вакцинации в Бразилии: люди не приходят на вторую прививку

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии Министерство здравоохранения заявило о срыве вакцинации населения от коронавируса. Это происходит из-за того, что люди не приходят на вторую прививку

Об этом пишет Reuters.

вызывала кратковременную лихорадку и ломоту в теле. Также сообщается, что на некоторых пунктах вакцинации образовывались длинные очереди. Это также могло вызвать опасение за свое здоровье.

При этом на

Напомним, в Бразилии начали расследование действий президента по борьбе с коронавирусом. Там считают, что президент делает недостаточно для борьбы с пандемией и игнорирует карантин.

Ранее сообщалось, что Франция ввела карантин для путешественников из Бразилии. Это произошло из-за нового штамма коронавируса, которых охватил Бразилию.

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