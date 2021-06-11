За добу в Україні вакцинували понад 54 тисячі людей

За минулу добу 54 329 людей отримали щеплення від коронавіруса. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.

Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.