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За добу в Україні вакцинували понад 54 тисячі людей

Автор: Инна Собора

За минулу добу 54 329 людей отримали щеплення від коронавіруса. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

Нагадаємо, у Києві стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу державних службовців. Їх почнуть прищеплювати з понеділка, 14 червня.

РБК-Україна писало, що в курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі бажаючі. Вони відкриються вже наступного тижня.

Крім того, в Україну не пропускатимуть вакцинованих російським препаратом"Супутник V". Оскільки вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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