Центр вакцинації від COVID в Києві приймає всіх охочих. Названо причину

Сьогодні в центрі вакцинації від COVID в Києві щеплення могли отримати всі бажаючі, які реєструвалися в листі очікування на порталі "Дія". Такий порядок буде і завтра, 30 травня, але з понеділка прийматимуть тільки за списками пріоритетних груп.

За його словами, за день до відкриття Центру вакцинації обдзвонили майже 8 000 тисяч осіб з пріоритетних груп, але бажання отримати щеплення підтвердили тільки 560. Ще понад 2 000 думають, а близько 800 осіб встигли вакцинуватися раніше.

"Сьогодні і завтра (29-30 травня, - ред.) ми будемо пропускати тих, хто просто зареєстрований в "Дії", - додав Животенюк.

Він підкреслив, що цього тижня не формували чергу, оскільки ще кілька днів тому точно не знали, чи відкриють центр у Києві вже на цих вихідних. Але з понеділка вестимуть запис і на наступних вихідних вакцину зможуть отримати тільки люди зі списків.