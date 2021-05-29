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Центр вакцинації від COVID в Києві приймає всіх охочих. Названо причину

Автор: РБК-Україна

Сьогодні в центрі вакцинації від COVID в Києві щеплення могли отримати всі бажаючі, які реєструвалися в листі очікування на порталі "Дія". Такий порядок буде і завтра, 30 травня, але з понеділка прийматимуть тільки за списками пріоритетних груп.

Про це розповів координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк, передає hromadske.ua.

За його словами, за день до відкриття Центру вакцинації обдзвонили майже 8 000 тисяч осіб з пріоритетних груп, але бажання отримати щеплення підтвердили тільки 560. Ще понад 2 000 думають, а близько 800 осіб встигли вакцинуватися раніше.

"Сьогодні і завтра (29-30 травня, - ред.) ми будемо пропускати тих, хто просто зареєстрований в "Дії", - додав Животенюк.

Він підкреслив, що цього тижня не формували чергу, оскільки ще кілька днів тому точно не знали, чи відкриють центр у Києві вже на цих вихідних. Але з понеділка вестимуть запис і на наступних вихідних вакцину зможуть отримати тільки люди зі списків.

Нагадаємо, РБК-Україна сьогодні писало про відкриття центру вакцинації в Києві на базі Міжнародного виставкового центру. Зокрема, на щеплення прийшло кілька сотень людей.

Сьогодні центр вакцинації відкрився ще й у Львові, Одеса свій відкриє завтра.

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