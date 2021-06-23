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Центри вакцинації від COVID мають з'явитися в кожному райцентрі, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

Центри масової вакцинації від COVID мають з'явитися в кожному районному центрі в Україні. Відповідне доручення дано Міністерству розвитку громад і територій.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми бачимо, яку позитивну роль відіграють центри масової вакцинації, які відкриваються по всій Україні. Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, щоб такі центри з'явилися як мінімум в кожному райцентрі, тому що є області, де таких центрів вже більше 10, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в районі станції метро "Лівобережна". Вона буде проходити 24-27 червня.

Напередодні в Україні почалася вакцинація трудових колективів.

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центрДенис ШмигальВакцинація