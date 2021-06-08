Центри вакцинації з'являться ще у чотирьох містах Львівської області

"Передбачається облаштування центрів вакцинації в інших містах Львівської області - Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді. Наразі обговорюємо варіанти локацій для розміщення центрів у цих містах", - сказав він.

Також планується відкриття двох нових центрів вакцинації у Львові.

"Опрацьовується питання відкриття двох локацій - у ТРЦ "Форум" (планується робота трьох медичних бригад) та у кінопалаці О. Довженка (чотири бригади)", - додав Когут.

Найближчим часом у Львівську область мають прибути нова партія вакцини AstraZeneca, яка піде на щеплення другою дозою, та партія Pfizer, якою будуть вакцинувати освітян.