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Центри вакцинації з'являться ще у чотирьох містах Львівської області

Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області планують відкрити центри вакцинації від коронавірусу ще у чотирьох містах. Нові центри повинні запрацювати у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.

Про це повідомив регіональний координатор з вакцинації у Львівській області Олег Когут, передає Львівська ОДА.

"Передбачається облаштування центрів вакцинації в інших містах Львівської області - Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді. Наразі обговорюємо варіанти локацій для розміщення центрів у цих містах", - сказав він.

Також планується відкриття двох нових центрів вакцинації у Львові.

"Опрацьовується питання відкриття двох локацій - у ТРЦ "Форум" (планується робота трьох медичних бригад) та у кінопалаці О. Довженка (чотири бригади)", - додав Когут.

Найближчим часом у Львівську область мають прибути нова партія вакцини AstraZeneca, яка піде на щеплення другою дозою, та партія Pfizer, якою будуть вакцинувати освітян.

Нагадаємо, відкрити центри вакцинації від коронавірусу вирішили у Чернівцях. Там запрацює відразу два центри.

Крім того, центри вакцинації відкриють у двох містах Київської області.

Додамо, відкривати нові центри вакцинації закликало Міністерство охорони здоров'я.

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Новини України центрвакцинаціяКоронавірусЛьвівЛьвовская область