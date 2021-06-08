Центры вакцинации появятся еще в четырех городах Львовской области

"Предполагается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области - Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде. На данный момент обсуждаем варианты локаций для размещения центров в этих городах", - сказал он.

Также планируется открытие двух новых центров вакцинации во Львове.

"Прорабатывается вопрос открытия двух локаций - в ТРЦ "Форум" (планируется работа трех медицинских бригад) и в кинопалаце А. Довженко (четыре бригады)", - добавил Когут.

В ближайшее время во Львовскую область должны прибыть новая партия вакцины AstraZeneca, которая пойдет на прививку второй дозой, и партия Pfizer, которой будут вакцинировать педагогов.