Тисяча за вакцинацію. Товари можна буде придбати не скрізь

Придбати товари або будь-яку іншу послугу за тисячу гривень, які видадуть за вакцинацію, можна буде лише у того бізнесу, чий МСС-код був прийнятий Кабінетом міністрів. Таким чином, купити книгу в супермаркеті не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія" .

Як повідомили в "Дія", оплата за товар не пройде, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.

Зокрема, книгу не можна буде придбати в продуктовому магазині або на заправці. При цьому будь-яку книгу можна буде придбати в книжковому магазині.