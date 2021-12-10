Тисяча за вакцинацію. Товари можна буде придбати не скрізь

Придбати товари або будь-яку іншу послугу за тисячу гривень, які видадуть за вакцинацію, можна буде лише у того бізнесу, чий МСС-код був прийнятий Кабінетом міністрів. Таким чином, купити книгу в супермаркеті не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
Як повідомили в "Дія", оплата за товар не пройде, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.
Зокрема, книгу не можна буде придбати в продуктовому магазині або на заправці. При цьому будь-яку книгу можна буде придбати в книжковому магазині.
Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою "єПідтримка".
Крім того, РБК-Україна опублікувало інструкцію, як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію.
Додамо, що перша авіакомпанія оголосила про участь у цій програмі.