UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Автор: Валерия Полищук

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

Как сообщили в "Дия", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории.

В частности, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой "еПоддержка".

Кроме того, РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.

Добавим, что первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияДия