Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".
Как сообщили в "Дия", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории.
В частности, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине.
Напомним, ранее Кабмин утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой "еПоддержка".
Кроме того, РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.
Добавим, что первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.