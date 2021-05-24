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Україна отримала тест-системи для виявлення "індійського" штаму коронавірусу

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 17:18
Україна отримала тест-системи для виявлення "індійського" штаму коронавірусу Фото: Україна зможе виявляти "індійський" штам коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я партію тест-систем для виявлення "індійського" штаму коронавірусу. Тест-системи здатні виявити новий штам шляхом ПЛР-дослідження.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на сторінці у Facebook.

За його словами, тест-системи надійшли до Центру громадського здоров'я України наприкінці минулого тижня. До цього Україна отримувала подібні тест-системи для виявлення "британського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Як пояснив Радуцький, ці тест-системи спрощують процедуру визначення мутацій коронавірусу на території України.

"Наразі регіональні лабораторії за спеціальним алгоритмом серед усіх позитивних тестів визначають декілька зразків, які відправляють до Києва. Вони проходять перевірку тест-системами, і у випадку, якщо результат на мутацію вірусу позитивний, відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження. Або до великої фармацевтичної компанії, з якою укладений відповідний договір, або до Інституту молекулярної біології та генетики, або до лондонської клініки", - зазначив він.

Нагадаємо, у ВООЗ заявляють, що всі наявні вакцини від коронавірусу ефективні і проти "індійського" штаму коронавірусу. В організації запевняють, що вакцини діють зі всіма відомими на сьогодні штамами.

Додамо, в Україні ще не підтвердили жодного випадку інфікування "індійським" штамом. Крім того, за минулу добу в країні загалом виявили 1334 нових випадків COVID-19, що є мінімум з початку 2021 року.

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