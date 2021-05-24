Україна отримала тест-системи для виявлення "індійського" штаму коронавірусу

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на сторінці у Facebook .

За його словами, тест-системи надійшли до Центру громадського здоров'я України наприкінці минулого тижня. До цього Україна отримувала подібні тест-системи для виявлення "британського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Як пояснив Радуцький, ці тест-системи спрощують процедуру визначення мутацій коронавірусу на території України.

"Наразі регіональні лабораторії за спеціальним алгоритмом серед усіх позитивних тестів визначають декілька зразків, які відправляють до Києва. Вони проходять перевірку тест-системами, і у випадку, якщо результат на мутацію вірусу позитивний, відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження. Або до великої фармацевтичної компанії, з якою укладений відповідний договір, або до Інституту молекулярної біології та генетики, або до лондонської клініки", - зазначив він.