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В Україні 8 710 нових випадків коронавіруса за добу. Найбільше - в Києві

Автор: РБК-Україна

За добу в Україні підтвердили 8 710 нових випадків коронавіруса. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Всього за минулу добу госпіталізували 2 544 людини. Від коронавіруса померли 370 людей. Одужали - 19 408.

Медики здійснили 87 641 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

Найменше нових хворих у Закарпатській (121 випадок) та Чернівецькій (105 випадків) областях.

Раніше Степанов розповів, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення.

Нагадаємо, в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу, яка буде у формі таблеток. Після розробки вакцина повинна буде пройти випробування. Над вакциною працює Інститут біології клітини НАН України.

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