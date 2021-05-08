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В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего - в Киеве

Автор: РБК-Украина

За сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

Ранее Степанов рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население.

Напомним, в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса, которая будет в форме таблеток. После разработки вакцина должна будет пройти испытания. Над вакциной работает Институт биологии клетки НАН Украины.

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