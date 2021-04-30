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В Україні ще трохи більше 10 тисяч нових випадків, одужали вдвічі більше

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 29 квітня, підтвердили ще 10 072 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській, Дніпропетровській областях та у Києві.

Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони).

Так, у Харківській області виявили 1059 нових випадків. Також серед лідерів за кількістю заражень Дніпропетровська (930), Київ (868), Запорізька (620) і Львівська (568) області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що за вчора підтвердили 307 летальних випадків, госпіталізували-3117 осіб, одужали 20 192 пацієнти.

Всього за добу проведено 90 101 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР-41 388, методом ІФА-14 731, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 2 млн 69 тисяч 537 осіб, одужали - 1 млн 655 525, летальних випадків - 44 085.

Нагадаємо, вчора в Міністерстві охорони здоров'я назвали нові правила виписки хворих-19 пацієнтів з лікарні.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україну повинні доставити нову партію вакцини від коронавірусу Sinovac.

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