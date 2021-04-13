В Україні сьогодні почнуть робити щеплення вакциною Sinovac

В Україні відсьогодні, 13 квітня, починається процес вакцинації населення проти коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech . Все Україна вже отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я завершило всі процеси перевірки лабораторного контролю вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Відсьогодні починаємо процес щеплення саме цією вакциною", - заявив Степанов.

Зазначимо, вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде застосовуватися при вакцинації від COVID певних груп населення: поліцейських, маломобільних груп населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців і людей, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Все український уряд законтрактувало майже 2 млн доз вакцини китайського виробництва.

Як повідомляло РБК-Україна, ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевих випробувань.