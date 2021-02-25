Вакцинація від COVID-19 у Києві: за півтори години вакцинували 30 медиків

Зазначається, що на базі Олександрівської лікарні минулого року проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Усі вакциновані почуваються добре.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що Київ готувався до вакцинації. Для цього в столиці було сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. "Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста. Додаткові пункти знадобилися, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем у наявних 138 кабінетах щеплень", - йдеться в повідомленні.

Одним із перших вакцинованих став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він пригадав, що перші в країні пацієнти, хворі на COVID-19, були саме в Олександрівській лікарні. Перший пацієнт - 20 березня минулого року. Перший летальний випадок - вже у квітні 2020 року.

"Практично рік ми займаємося лікуванням ковідних хворих і бачимо, до яких наслідків може привести хвороба. Особисто переді мною не стояло питання: вакцинуватися чи ні. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. Необхідна масова вакцинація населення України для того, щоб збити шквал ковідної інфекції. На жаль, люди упереджено ставляться до вакцинації. Сподіваюся, наш приклад стане позитивним і буде аргументом для тих, хто сумнівається", - зазначив Куценко.