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У В'єтнамі зафіксували першу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → В'єтнам, П'ятниця 07 травня 2021 17:48
У В'єтнамі зафіксували першу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca Фото:у В'єтнамі повідомили про першу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму повідомило про першу смерть пацієнта після щеплення від COVID вакциною AstraZeneca. Жінка померла наступного дня після отримання щеплення.

Про це повідомляє Reuters.

35-річна жінка-медичний працівник померла 7 травня у південній провінції Ань Джіанг, через день після того, як вона отримала першу вакцину проти коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я В'єтнаму уточнили, що жінка померла від алергічної реакції, відомої як анафілаксія.

Нагадаємо, В'єтнам схвалив вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca наприкінці січня 2021 року. Тоді столиця країни Ханой переживала спалах захворювання.

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) заявив 7 травня, що розглядає повідомлення про рідкісні неврологічні розлади у людей, які отримали вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca (Vaxzevria). Експерти просять у компанії більш детальні дані про випадки захворювання.

Раніше канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть у Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.

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