ВООЗ прогнозує поширення більш заразного штаму коронавірусу в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує поширення більш заразного індійського штаму коронавірусу в Європі. Цей різновид коронавірусу, відомий як "дельта-варіант", вже витіснив інші штами в ряді країн.
Про це заявив під час брифінгу директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
За його словами, цей штам коронавірусу більш заразний і може заражати навіть тих, у кого є імунітет.
"Ми вже це проходили. Влітку минулого року випадки захворювання поступово зростали в молодших вікових групах, потім перемістилися в старші вікові групи, що призвело до руйнівного спалаху, локдауну і загибелі безлічі людей восени і взимку 2020 року", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що з урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки.
Зазначимо, викладач Школи охорони Здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта в коментарі РБК-Україна розповів, що ймовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні, не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов.