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ВОЗ прогнозирует распространение более заразного штамма коронавируса в Европе

Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран.

Об этом заявил во время брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавируса более заразный и может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что с учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия.

Отметим, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита в комментарии РБК-Украина рассказал, что вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но это произойдет только при определенных условиях.

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