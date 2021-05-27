У ВООЗ заявили про загрозу дефіциту 190 млн доз вакцин від коронавірусу за програмою COVAX

Міжнародний механізм covax розподілу вакцин від коронавірусу може в червні зіткнутися з нестачею близько 190 млн доз препарату. Причиною цього у ВООЗ назвали різке зростання захворюваності COVID-19 в Індії.

"Ніколи в цій пандемії ми не бачили такої гострої потреби дивитися в майбутнє і не спиратися на розрізнені досягнення, досягнуті до теперішнього часу", - наголошується в повідомленні організації.

Відзначається ,що"жахливий сплеск коронавірусу в Індії жорстоко вплинув на постачання в рамках програми COVAX у другому кварталі 2021 року". "До кінця червня ми зіткнемося з нестачею 190 млн доз", - уточнили у ВООЗ.

В організації відзначили, що незважаючи на ситуацію в Індії, COVAX матиме досить великі обсяги, доступні пізніше в поточному році завдяки угодам, які вже укладені з декількома виробниками. "Якщо ми не вирішимо поточний терміновий дефіцит, наслідки можуть бути катастрофічними", - резюмували у організації.