В ВОЗ заявили об угрозе дефицита 190 млн доз вакцин от коронавируса по программе COVAX

Международный механизм COVAX распределения вакцин от коронавируса может в июне столкнуться с нехваткой около 190 млн доз препарата. Причиной этого в ВОЗ назвали резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.

"Никогда в этой пандемии мы не видели такой острой необходимости смотреть в будущее и не опираться на разрозненные достижения, достигнутые к настоящему времени", - отмечается в сообщении организации.

Отмечается, что "ужасный всплеск коронавируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках программы COVAX во втором квартале 2021 года". "К концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 млн доз", - уточнили в ВОЗ.

В организации отметили, что несмотря на ситуацию в Индии, COVAX будет иметь достаточно большие объемы, доступные позже в текущем году благодаря сделкам, которые уже заключены с несколькими производителями. "Если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими", - резюмировали в ВОЗ.