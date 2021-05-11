Світовий банк допоможе Україні з COVID-вакцинацією. Затверджено проект на 90 млн доларів

"Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX", - заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Як розповіли в СБ, проект також допоможе покращити інфраструктуру для зберігання та логістики вакцин від коронавірусу.

"Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ системи, та проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - пояснили в СБ.

У Світовому банку додали, що в рамках проекту Національна служба здоров'я України отримає відшкодування здійснених видатків на вакцинацію 10 млн українців.